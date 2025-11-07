Büro Mätzener: Marcus Signer hütet das Telefon

Das Büro Mätzener lanciert nach sechs Monaten Aufbauarbeit eine Audio-Kampagne in eigener Sache. In den Spots hütet Schauspieler Marcus Signer, laut Mitteilung «ein Copain des Hauses», kurzfristig das Telefon, während der Chef im Einsatz oder bei Kundschaft ist.
Die Kampagne wird ab sofort in ausgewählten Podcast-Formaten ausgestrahlt. Weitere Spezial-Schnippsel sind auf der renovierten Website büromätzener.ch zu hören.
Das Büro Mätzener positioniert sich als «unbürokratisches Werbebüro» für Firmen und KMU, die «zügig und ohne grosses ‹TamTam›» zu wirkungsvoller Werbung kommen wollen. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich beim Büro Mätzener: Dominik Mätzener (Konzept, Gesamtverantwortung), Christian Stüdi (Text, Konzept), Marcus Signer (Sekretariat, Stimme); Tonstudio: DubDub Studios; Fotografie Website: Serge Höltschi.