Büro Mätzener

Marcus Signer hütet das Telefon

Das Werbebüro aus Glattbrugg startet seine erste Eigenkampagne in ausgewählten Podcast-Formaten. Schauspieler Marcus Signer leiht dabei dem Büro seine Stimme.

Schauspieler Marcus Signer übernimmt in der Audio-Kampagne von Büro Mätzener das Sekretariat.​​ (Bilder: Keystone/Salvatore Di Nolfi, zVg)