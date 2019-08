Cannes Lions

ADC Switzerland will Repräsentanz übernehmen

Die Vereinigung der Schweizer Kreativwirtschaft will damit die Nachwuchsförderung sicherstellen.

In einem offenen Brief bietet sich deshalb der ADC Switzerland an, die Schweiz an den Cannes Lions zu repräsentieren.