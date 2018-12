Rod Kommunikation: Martin Arnold hat die Agentur verlassen

Der Kreativchef Martin Arnold und Rod Kommunikation haben gemeinsam entschieden, ihre Zusammenarbeit zu beenden. Grund sind unterschiedliche Auffassungen über die kreative Ausrichtung der Agentur, wie es in einer am späten Dienstagabend verschickten Mitteilung heisst.

«Ich darf auf eine sehr produktive Zeit bei Rod zurückblicken. Bevor ich mich der nächsten Aufgabe stelle, werde ich sicher erstmal das alte Jahr ausklingen lassen. Ich wünsche Rod nur das Beste und bedanke mich für die Zusammenarbeit», wird Arnold in der Mitteilung zitiert. Pablo Koerfer, Partner von Rod, ergänzt: «Martin hat innerhalb kürzester Zeit ein schlagkräftiges Kreativteam geformt. Mit seiner Fachkenntnis hat er sowohl unsere Agentur wie auch unsere Mitarbeitenden weitergebracht. Dafür sind wir ihm dankbar.»

Arnold arbeitete die letzten zwei Jahre in der Agentur an der Zürcher Bürglistrasse (persoenlich.com berichtete). Zuerst sechs Monate als Freelancer, dann, seit Juli 2017, als Leiter der Kreation und Mitglied der Geschäftsleitung. Unter seiner kreativen Leitung entstanden unter anderem die Kampagnen-Erfolge von Wingo («Don’t pay twice» und «Surf doch wo du willst») und Love Life («Safer Sex Check» und «Machs mit und gewinne»). 2018 gewann die Agentur ihren ersten ADC-Goldwürfel und Gold beim deutschen Filmpreis die Klappe.

Vor seinem Engagement bei Rod Kommunikation war Arnold tätig als CD bei Leo Burnett, als Texter und Konzepter bei der Digitalagentur AKQA in New York sowie bei walker, Spillmann/Felser/Leo Burnett und bei Wirz in Zürich. Er ist langjähriges Mitglied des ADC Schweiz und des D&AD.

Arnold hat gemäss Mitteilung die Agentur bereits verlassen. (pd/cbe)