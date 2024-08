Normal: Martin Arnold und Sven Loskill gründen Kreativagentur

Publiziert am 08.08.2024

Die Agenturgründung sei für sie der logische nächste Schritt nach erfolgreichen gemeinsamen Projekten, schreiben Martin Arnold und Sven Loskill in einer Medienmitteilung. In der Vergangenheit haben die beiden etwa die Fairbruary-Kampagne für Fairtrade Deutschland realisiert, die innerhalb eines Monats 500 Millionen Kontakte generierte oder in der Schweiz die Aufklärungs-Kampagne für GummiLove (persoenlich.com berichtete).

Gerade in ökonomisch herausfordernden Zeiten seien herausragende Ideen ein starker Hebel für erfolgreiche Kommunikation. Hierin sieht die neue Agentur den grössten Mehrwert für die eigenen Kunden. «Normal bietet die Erfahrung und das Know-How einer Grossagentur im Format eines Schnellbootes», werben Arnold und Loskill für ihre Dienstleistungen. Die Agentur mit Sitz im Zürcher Kreis 5 arbeitet für Marken aus der Schweiz, Deutschland und Liechtenstein.

Vor Normal war Martin Arnold 19 Jahre als Texter, Creative Director und Kreativchef bei Agenturen wie Wirz, Spillmann/Felser/Leo Burnett, Walker, Rod in Zürich und bei AKQA in New York tätig. Dabei hat er Kunden wie Google, Schweiz Tourismus sowie BAG Love Life betreut, Cannes Lions, One Show Pencils und goldene Clios gewonnen, einen Eintrag im Gunn Report erhalten, war Juror beim ADC Europe und hat Sekiro durchgespielt.



Sven Loskill verhalf während 25 Jahren als Flash Designer, Art und Creative Director Konsumgüterherstellern, Industriekunden, Verlagen sowie allen deutschen Premium-Automarken zu interaktiven Online-Highlights. Unter anderem bei Scholz & Friends, InterOne, Fork Unstable Media, Sapient Nitro und Jung von Matt/Next. Preisgekrönt bei den Cannes Lions, in allen Farben. (pd/nil)