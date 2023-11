Der Verein GummiLove zeigt Sportlerinnen und Sportler beim Sex, ohne Sportlerinnen und Sportler beim Sex zu zeigen. «Sex ist gesund, genau wie jede Sportart, die man zum Vergnügen und ohne Leistungsdruck betreibt», heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. «Und selbstverständlich gehört beim Sex, wie beim Sport, das richtige Equipment dazu – und Regeln, die es zu beachten gibt.» Ob die Jugendlichen ab 13 Jahren auch bereit seien, können sie direkt mit einem Onlinequiz auf gummilove.com beweisen. Danach erhalten sie anonym ein #SafetyFirstSet unter anderem mit dem neuen GummiLove-Magazin.



Die Botschaft wird mit einem fast einminütigen Hauptfilm, einem 25-sekündigen Kurzfilm und diversen Clipvarianten auf Social Media verbreitet. Konzipiert wurde die Kampagne vom Creative Director Martin Arnold in enger Zusammenarbeit mit Roger «Rogo» Grolimund. Für die filmische Umsetzung konnten der Regisseur Jyri Pasanen und Tasty Pictures gewonnen werden. «Die Jugendlichen werden mit ihren Hobbys abgeholt, merken dann aber ziemlich schnell, wohin der Hase läuft. Es entsteht das sprichwörtliche Kino im Kopf», so Martin Arnold in einem persoenlich.com-Interview.