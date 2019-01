Rod Kommunikation: Mateo Sacchetti leitet neu die Kreation

Der neue Creative Director von Rod Kommunikation heisst Mateo Sacchetti. Dies schreibt die Agenur am Montagabend in einer Mitteilung. Der erfahrene Kreative sitzt zudem auch in der Geschäftsleitung der Zürcher Werbeagentur.

Die Karriere des Konzepters aus dem Thurgau startete bei Scholz & Friends in Berlin, führte ihn weiter zu Jung von Matt in Zürich, danach für zwei Jahre in die Selbstständigkeit als Freelancer und dann zu Rod Kommunikation an die Bürglistrasse.

Für seine Arbeiten wurde Sacchetti mehrfach ausgezeichnet, allein in den letzten fünf Jahren mit drei ADC-Gold-Würfeln. «Ich freue mich ausserordentlich auf die Zusammenarbeit mit Mateo. Er ist die perfekte Besetzung für diesen anspruchsvollen Posten», wird Pablo Koerfer, Geschäftsführer Rod, in der Mitteilung zitiert. Sacchetti selbst lässt sich wie folgt zitieren: «Bei Rod kann man zwei Dinge ganz hervorragend: Relevante Werbung machen und sich dabei wohl fühlen. Ich freue mich nun auch die Verantwortung dafür zu übernehmen.» (pd/wid)