Der mehrfach ausgezeichnete Designer und Szenograph Mauro Testerini wird per sofort Teil der Projektentwicklung von Aroma. Damit baut das Unternehmen seine Kompetenz für die Kreation von emotionalen Marken- und Erlebniswelten aus. Das schreibt die Kreativagentur in einer Mitteilung.

Testerini habe sich mit Arbeiten wie dem Kuwait Pavillon für die Expo 2015 in Mailand, der Positionierung und Inszenierung des Corviglia in St. Moritz oder musealen Inszenierungen wie dem neuen Besucherzentrum der Vogelwarte Sempach einen Namen gemacht. Zuletzt war er Geschäftsführer von Steiner Sarnen Schweiz. Die Verpflichtung bei Aroma bedeute für ihn ein Stück weit eine Rückkehr zu seinen Wurzeln: «Meine Passion ist die Kreation von emotionalen Markenwelten. Ich freue mich, mit Aroma ein ebenso vielseitiges wie passioniertes Team an der Seite zu haben, mit dem ich Ideen entwickeln und von der Konzeption bis zur Produktion intern umsetzen kann», wird Mauro Testerini zitiert.

Und auch für Aroma sei diese neue Zusammenarbeit eine spannende Ergänzung zum bestehenden Team. Executive Creative Director Roger Staempfli wird wie folgt zitiert: «Mauro ist ein Spezialist auf seinem Gebiet. Er verbindet Design und Architektur mit Storytelling und versteht es, Emotionen zu wecken und Werte zu generieren.» Dies benötige ein vertieftes Verständnis für identitätsstiftende Markenstrategien und neue Ansätze, wie Unternehmen künftig ihre Kunden erreichen können. Die Gestaltung von Markenwelten und touristischen Erlebniswelten seien Elemente, die an Bedeutung gewinnen werden. (pd/log)