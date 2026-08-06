Publiziert am 06.08.2026

Die Axa hat am 3. August ihre diesjährige Kampagne mit der Präventionsfigur Max der Dachs lanciert. Sie läuft bis zum 20. September und arbeitet mit dem Slogan «Gemeinsam für einen sicheren Schulweg» sowie dem eingeführten Merksatz «Warte, luege, lose, laufe».

Neu ist der Dachs auch auf Spotify präsent: In Audio-Ads bittet er auf Bündnerdeutsch darum, langsamer zu fahren, früher zu bremsen und Rücksicht zu nehmen. Damit werde die Zielgruppe auch ohne Bildschirm erreicht, etwa beim Autofahren, heisst es in der Mitteilung. Den Schwerpunkt bildet weiterhin Bewegtbild – laut Mitteilung im Fernsehen in Kindersendungen, über Connected TV, YouTube, Disney+ und Social Media. Dazu kommt eine Out-of-Home-Kampagne mit Plakaten.

Wie schon 2023 adressiert die Kampagne nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene: Damals hatte die Axa mit «Grösser als gedacht» und einem Erlebnis-Event im Zürcher Hauptbahnhof den Perspektivenwechsel ins Zentrum gestellt (persoenlich.com berichtete).

Zur Begründung des Timings verweist die Axa auf den bevorstehenden Schulstart. Im Kanton Zürich werden im Schuljahr 2026/27 laut Prognose der kantonalen Bildungsplanung 30'463 Kinder den Kindergarten besuchen, 14'775 davon treten neu ein.

Publicis tritt hier ausnahsweise als Publicis auf

Für die Kreation zeichnet erneut die Agentur Publicis verantwortlich. Die Mediaplanung liegt bei WPP Switzerland. Dass die Marke Publicis hierzulande überhaupt noch auftritt, ist inzwischen die Ausnahme: Die Kreativstandorte Zürich und Lausanne firmieren seit April 2026 unter dem Namen Leo. Weil Publicis Conseil den Kunden Axa global betreue, sei die Marke ausschliesslich für dieses Mandat beibehalten worden, erklärt die Agentur auf Anfrage.

Getragen wird Max der Dachs von der Stiftung für Prävention der Axa, die 1973 als «Stiftung für Schadenbekämpfung» gegründet wurde und nach eigenen Angaben bisher rund 40 Millionen Franken in die Verkehrsprävention investiert hat. Sie ist gemäss Credits auch an der aktuellen Kampagne beteiligt, im Text der Mitteilung aber nicht erwähnt. Dort bezeichnet sich die Axa als grösste Motorfahrzeugversicherung der Schweiz, die sich seit über 50 Jahren für die Verkehrssicherheit engagiere. (pd/nil)