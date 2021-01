Im Alter von 88 Jahren ist am Montag, den 4. Januar 2021, die bekannte Werbelegende Max Wiener nach einer schweren Krankheit verstorben.

Wiener gründete 1961 mit seinem Partner Rudolphe Deville die Werbeagentur Wiener + Deville, die damals als eigentliche Trendagentur galt und dank ihrer Kampagnen für Bally, British American Tobacco, American Express und Rivella über die Grenzen hinaus grosse Beachtung fand. Zu den weiteren Kunden gehörten Emil Frey und der Frauenwäschehersteller Triumph. Die Agentur galt auch Talentschmiede für angehende Kreative und Kommunikationsexperten. So absolvierte Mitte der sechziger Jahre absovierte auch der spätere Medienpionier Roger Schawinski nach bestandener Handelsschule ein Praktikumsjahr bei Wiener + Deville.

Väterlicher Freund und Mentor

Nach dem Verkauf der Agentur an das grosse internationale Agentur-Netzwerk DDB Worldwide wechselte Max Wiener 1987 von der Berater- auf die Kundenseite. So wurde er Mitglied der Geschäftsleitung von Ringier. Ab den 1990er Jahren war Wiener vor allem wieder als Berater tätig, unter anderem für McDonald's Schweiz oder BMW. Bei der 1998 vom ehemaligen Blick-Chefredaktor und Sonntagszeitungs-Redaktor Sacha Wigdorovits gegründeten Kommunikationsagentur Contract Media im Zürcher Seefeld war der Verstorbene viele Jahre als Verwaltungsrat tätig. Wie Sacha Wigdorovits gegenüber persoenlich.com betont, sei Max Wiener «sein väterlicher Freund und Mentor» gewesen, dem er viel zu verdanken habe.

Wiener war im Berner Seeland in schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen. Daher rührte wohl sein «Faible» und Verständnis für die Aussenseiter der Gesellschaft. So gehörte er zu den Mitgründern des Sterbehospitzes «Lighthouse» in Zürich, in einer Zeit, als Aids noch ein Tabu war und Aidskranke gesellschaftlich stigmatisiert wurden. (ma)