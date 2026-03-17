TBWA\Zürich: McDonald's zelebriert den Pommes-Klau

McDonald's Schweiz lanciert eine neue Out-of-Home-Kampagne, umgesetzt von TBWA\Zürich. Die Plakate greifen einen alltäglichen Moment auf: Wer Pommes frites isst, gibt sie selten freiwillig ab.
Die Sujets ahmen das Ausschütten der Pommes-Schachtel nach und zeigen verschiedene Figuren – etwa einen Vogel oder einen Taxifahrer –, die nach einer Pommes greifen. Das Layout verzichtet auf Food-Shots und setzt auf Form, Farbe und Wiederholung, wie es in einer Mitteilung heisst.
«Die Kampagne ist ebenso ikonisch wie unsere Fries selbst und greift eine weltweite Fan Truth auf: Wenn man unsere Pommes Frites geniesst, isst man sie selten allein», wird Kat Howcroft, CMO bei McDonald's Schweiz, zitiert.
Die Plakate sind ab sofort in der Deutsch- und Westschweiz zu sehen und werden laufend mit neuen Motiven ergänzt. Darunter ein Sondermotiv zum aktuellen «Friends»-Menü. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei McDonald's Switzerland: Kat Howcroft (Chief Marketing Officer), Audrey Parance (Marketing Manager); verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel, Mark Taylor, Sabrina Brandenburger, Davide Schenker, Mathias Bart, Nadine Fer, Elia Kummer (Kreation), Jasmine Pierce (Beratung), Noemi Rubera, Toni Rubera, Carmen Aebischer (Produktion); Media: OMD Schweiz.