TBWA\Zürich: McDonald's zelebriert den Pommes-Klau

Publiziert am 17.03.2026

McDonald's Schweiz lanciert eine neue Out-of-Home-Kampagne, umgesetzt von TBWA\Zürich. Die Plakate greifen einen alltäglichen Moment auf: Wer Pommes frites isst, gibt sie selten freiwillig ab.

Die Sujets ahmen das Ausschütten der Pommes-Schachtel nach und zeigen verschiedene Figuren – etwa einen Vogel oder einen Taxifahrer –, die nach einer Pommes greifen. Das Layout verzichtet auf Food-Shots und setzt auf Form, Farbe und Wiederholung, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die Kampagne ist ebenso ikonisch wie unsere Fries selbst und greift eine weltweite Fan Truth auf: Wenn man unsere Pommes Frites geniesst, isst man sie selten allein», wird Kat Howcroft, CMO bei McDonald's Schweiz, zitiert.

Die Plakate sind ab sofort in der Deutsch- und Westschweiz zu sehen und werden laufend mit neuen Motiven ergänzt. Darunter ein Sondermotiv zum aktuellen «Friends»-Menü. (pd/cbe)