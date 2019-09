Serviceplan: Meerestiere zum Verschwinden gebracht

Mit «innovativen Taktiken, um zu ermitteln, dokumentieren und wenn nötig gegen illegale Aktivitäten auf hoher See einzuschreiten» hat die Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) international schon oft für Aufsehen gesorgt. Vor allem auf hoher See, im Duell mit illegal operierenden Fischerbooten. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, Tiere und Ökosysteme in den Weltmeeren nachhaltig zu schützen und zu erhalten.

Da ökologische Probleme längst globale Bedeutung haben, ist Sea Shepherd seit längerem auch in der Schweiz präsent und tritt nun zum ersten Mal auch mit einer Werbeaktion an die Öffentlichkeit, wie es in einer Mitteilung heisst.

In Zusammenarbeit mit Serviceplan Suisse wurde eine Plakatkampagne entwickelt, die raffiniert mit dem Medium spielt. Auf zwei nebeneinander hängenden F200-Plakaten sollte eigentlich eine maritime Idylle abgebildet sein – wäre da nicht der Leerraum zwischen den beiden Plakaten, in dem ein bedrohtes Meerestier «verschwunden» ist. So wird auf ganz einfache Art zum Spenden aufgefordert: «Retten Sie bedrohte Tierarten vor dem Verschwinden.»

Die Plakataktion hängt an ausgewählten Plakatstellen in Zürich. Die traurig-schönen Aufnahmen wurden von den Fotografen Richard Barnden und Andy Schmid gemacht. Als passionierte Taucher und Unterwasserfotografen liegt ihnen der Erhalt der Lebewesen unter Wasser besonders am Herzen. Sie haben ihre Fotografien für diese Kampagne unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Ausserdem wurde auch der Druck der Plakate durch J.E. Wolfensberger offeriert.

