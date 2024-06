Publiziert am 10.06.2024

Cannes scheint jedes Jahr teurer und exklusiver zu werden, aber für Jung von Matt wird 2024 anders sein: Die Agenturgruppe streicht die schicken Unterkünfte und mietet sich im Hostel Banana’s Camp ein. So können möglichst viele Mitarbeitende Cannes und all die kreativen Möglichkeiten, die es bietet, erleben, schreibt Jung von Matt in einer Mitteilung.