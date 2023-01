Insighters: Mehr Nachhaltigkeit im Schneesport

Die Schweiz ist eine Ski-Nation. Als offizielle Nachhaltigkeitspartnerin von Swiss-Ski setzt sich die BKW mit konkreten Massnahmen dafür ein, dass die traditionellen Wintersport-Arten einen kleineren, ökologischen Fussabdruck hinterlassen.

Die neue Schneesport-Kampagne zeigt das gemeinsame Bestreben plakativ auf: Im TV-Spot fährt Swiss-Ski-Athletin Lara Gut-Behrami durch den Tiefschnee der Schweizer Alpen ohne jegliche Spuren zu hinterlassen – ganz im Gegensatz zu dem Wolf, der sie dabei beobachtet, wie es in einer Mitteilung heisst. Der überraschende Effekt visualisiere, dass der alpine Lebensraum für die heimischen Tiere und Pflanzen nur dann intakt bleibe, wenn die Belastung durch den Menschen möglichst gering gehalten werde.

«Mit innovativen Lösungen engagiert sich die BKW für das Gleichgewicht des alpinen Ökosystems», heisst es in der Mitteilung weiter. So können Weltcup-Veranstalter mittels Nachhaltigkeitstool den Verbrauch von CO2, Energie, Wasser und Mobilität analysieren und ihn gemeinsam mit BKW optimieren. In Einsiedeln wurden für die Skisprungschanzen stromsparende Beleuchtungsanlagen montiert, in der Biathlon-Arena auf der Lenzerheide ein wegweisendes Energiekonzept aufgebaut und auf dem Betelberg, im Simmental und in der Silvretta Arena energieeffiziente Beschneiungsanlagen installiert.

Mit dem Nachhaltigkeitsfonds «Snowstainability» stellt die BKW zusammen mit Swiss-Ski zudem zusätzliche Mittel für weitere nachhaltige Ideen und Massnahmen im Schneesport zur Verfügung.

Konzipiert und umgesetzt wurde die neue BKW-Sponsoring-Kampagne vom Creative Collective Insighters rund um die beiden Creative Directors Andy Lusti und Susen Gehle, dies in enger Zusammenarbeit mit der Film- und Fotoproduktion Polarwind und Regisseur Fabian Weber sowie dem BKW-Kommunikationsteam von Martin Schweikert und Michael Morgenthaler.

