Publiziert am 26.11.2026

Mit der Kampagne «Reisen mit Kindern» wollte die SBB die Kindermitfahrkarte bei Familien, Grosseltern und weiteren Angehörigen bekannter machen. Umgesetzt haben sie das Zürcher Ad-Tech-Unternehmen C Wire und die Mediaagentur Havas Switzerland, wie C Wire in einer Mitteilung schreibt. Grundlage waren demnach Marke, Landingpage und Briefing der SBB. Daraus hat das System von C Wire sogenannte Agentic Personas erstellt, also KI-gestützte Zielgruppenprofile, und für jede davon die redaktionellen Umfelder gesucht, in denen sie besonders aufmerksam ist. Jede Persona erhielt eine eigene Botschaft. Die Anzeigen liefen als Sponsored Posts bei Premium-Publishern.

Auf Anfrage von persoenlich.com hat C Wire weitere Angaben gemacht. Die Kampagne lief demnach vom 7. bis zum 27. September in der Deutschschweiz und kam auf rund 550'000 Impressions. Eingesetzt wurden Native Ads mit Bild und Text. Die Bilder stammen unbearbeitet von der Landingpage, Headline, Teaser und Call-to-Action hat die KI jeweils passend zum Artikel generiert.

Gemäss Mitteilung stieg die Klickrate im Vergleich zum «SBB Native Benchmark» um 75 Prozent. Der Anteil der Klicks, die zu einem Besuch auf der Website führten, verdoppelte sich, und die Bounce Rate sank um 18 Prozent. Als Benchmark dient laut C Wire der Durchschnitt der übrigen Native-Kampagnen der SBB bei anderen Anbietern. Absolute Werte werden nicht ausgewiesen.

«Die Lösung von C Wire ermöglichte uns, die spezifischen Zielgruppen, insbesondere die Grosseltern sowie Gotti und Göttis, effizient und mit der passenden Kombination aus Message und Visual anzusprechen», wird Pascal Wälti, Senior Media & Performance Strategist bei der SBB, in der Mitteilung zitiert. Zusammen mit dem markensicheren und thematisch passenden Umfeld habe man so den Streuverlust minimieren können.

Laut Martin Garling, Managing Director DACH bei C Wire, lassen sich die einmal erstellten Personas fortlaufend über verschiedene Kanäle hinweg einsetzen, neu auch auf YouTube. (pd/cbe)