Publiziert am 26.11.2026

Die Stiftung PerArte hat einen klar definierten Zweck: Sie soll Ausstellungen am Kunsthaus Zürich fördern. Initiiert haben sie Marianne und Martin Haefner im Jahr 2025, inzwischen ist sie errichtet. Die Familie Haefner stattet sie mit 30 Millionen Franken aus. Die erste geförderte Ausstellung soll im Frühjahr 2028 stattfinden, wie aus einer Mitteilung der Agentur Heads hervorgeht.

Heads hat für die Stiftung den Namen und den Claim entwickelt und das Erscheinungsbild gestaltet. Die Website perarte.ch hat die Agentur zusammen mit dem technischen Partner Prismalogix umgesetzt. Der Claim «Enabling Exhibitions» nimmt den Stiftungszweck direkt auf.

Gemäss der Mitteilung soll der Buchstabe «A» im Wortzeichen für den Zugang zu den Ausstellungen stehen, den die Stiftung schafft. Im Logo verbindet zudem eine Ligatur die Buchstaben «r» und «t». Die Agentur deutet sie als Verbindung zwischen Kunst und Publikum. Das übrige Erscheinungsbild setzt auf viel Weissraum und eine klare Typografie. Das Logo ist fest, das Bildmaterial dagegen soll sich nach der jeweiligen Ausstellung richten, etwa mit einem Porträt, einer Farbstimmung oder einem Ausstellungsmoment.

«Heads hat es verstanden, für die Stiftung einen prägnanten Auftritt zu entwickeln, der den geförderten Ausstellungen den gebührenden Platz einräumt», lässt sich Stiftungsratspräsident Josef Felder in der Mitteilung zitieren.

Heads Corporate Branding besteht seit 1981, ist inhabergeführt und hat ihren Sitz in Zürich. (pd/cbe)