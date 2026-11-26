Publiziert am 26.11.2026

Die Kampagne greift Momente der Sportgeschichte auf, bei denen die 20-Minuten-Redaktion vor Ort war, wie das Medienhaus der TX Group am Donnerstag mitteilte. Die Schlagzeilen, die 20 Minuten zu diesen Ereignissen veröffentlicht hat, bilden den Rahmen der Sujets.

Die statischen und animierten Werbemittel laufen auf Screens, Banden und Displays in und um die Stadien von Clubs wie dem FC Basel 1893, den BSC Young Boys, dem FC Luzern, dem FC Lausanne-Sport, Servette FC und den ZSC Lions. Zusätzlich werden sie lokal auf 20minuten.ch, 20minutes.ch und in der App ausgespielt. 20 Minuten bezeichnet die Kampagne als «hyperlokal».

Ausgespielt wird die Kampagne über die Medienpartnerschaften von 20 Minuten. Im Fussball ist neu Servette FC dazugekommen, im Eishockey neben den ZSC Lions neu der Genève-Servette Hockey Club. Was die Partnerschaften umfassen, steht nicht in der Mitteilung. (pd/cbe)