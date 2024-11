Metads

Ein Apfel, der den Rahmen sprengt

Die Apfelmarke Kanzi setzt auf 3D-Werbung am Point of Sale. Die Agentur Metads will damit für einen Überraschungseffekt sorgen.