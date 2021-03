Groupe E lanciert eine neue Kampagne unter der Prämisse «Ihre Zukunft ist unsere Gegenwart». Damit die Energiewende ihre ambitiösen Ziele erreicht, müssen jetzt Gewohnheiten geändert, Entscheidungsprozesse beschleunigt, Energien besser genutzt werden. Groupe E nimmt diese Herausforderungen an und ermutigt Kunden mit einem Imagefilm, sich gemeinsam mit Groupe E auf den Weg zu machen – für neue Lösungen, für ein besseres Energiemanagement, für Familien, Unternehmen und ganze Städte.

Die Kampagne wurde von Urs Vogt und Gilles Allemann bei Groupe E entwickelt, unter der Leitung von Olivier Girard, Executive Creative Director bei Studio M&C Saatchi in Genf, sowie von der Filmproduktion Mygosh in Zürich umgesetzt. Nabil Senhaji führte Regie und Vincent Calmel realisierte die Fotokampagne, wie es in einer Mitteilung heisst.



Nach einem einmonatigen Casting in der Schweiz, Frankreich und Belgien wurde die junge Schauspielerin Lorianne Klupsch als Hauptdarstellerin verpflichtet. «Es entstand ein sehr poetischer Film, der die Markenstrategie von Groupe E sympathisch und nachvollziehbar rüberbringt», wird Lamar Hawkins von Mygosh zitiert.

Verantwortlich bei Groupe E: Urs Vogt (Marketing Direktor), Gilles Allemann (Responsable Marketing Services); verantwortlich bei M&C Saatchi: Olivier Girard (Creative Direction); verantwortlich bei Mygosh: Lamar Hawkins, Ilonka Galliard, Natali Sussman (Executive Producers), Nabil Senhaji (Director), David Montcher (Kamera), Clément Simounet (Musik), Vincent Calmel (Fotografie), Azimut (Production Management & Post Production). (pd/cbe)