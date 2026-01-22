Michael Conrad: «Mein erster Eindruck vom Westen war eine Coca-Cola-Flasche»

Michael Conrad ist weltweit einer der berühmtesten, einflussreichsten und meistausgezeichneten Werber. Er ist in der Hall of Fame der deutschen Werbung sowie Ehrenmitglied des deutschen, des schweizerischen und des europäischen Art Director Club. 1968 startete er in Frankfurt als Texter bei Young&Rubicam und verdiente zusätzliches Geld als Barman, später wurde er CD bei Ogilvy & Mather Frankfurt und Partner bei der neugegründeten TBWA Frankfurt. Zusammen mit Walter Lürzer gründete er Lürzer Conrad, die wohl kreativste Agentur Deutschlands der 1970er-Jahre.

1986 erfolgte der Ritterschlag: Michael Conrad wurde zum weltweiten Kreativchef von Leo Burnett International in Chicago ernannt, wo er unter anderem für den Marlboro-Man zuständig war. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz war er bei Spillmann/Felser/Leo Burnett tätig. Heute lebt er mit seiner Frau Helga in Zürich, wo er zuletzt Präsident und Mitgründer der «Berlin School of Creative Leadership» war.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi, Christian Beck.