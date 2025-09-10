Publiziert am 10.09.2025

Möbel Pfister startete eine Kampagne, bei der Menschen aus Möbelstücken entstehen. Die Hamburger Lead-Agentur Vasataschröder entwickelte gemeinsam mit der Filmproduktion Markenfilm Schweiz AG und dem Spezialisten für digitale Videoproduktion Infected GmbH drei elfsekündige Filme, in denen KI-generierte Protagonisten aus real gefilmten Produkten herausgleiten.

Die Filme folgen einem Schema: Eine Kamera bewegt sich durch fliessende Textilien, eine Hand ertastet das Gewebe, dann erscheint ein Möbelstück im Bild. Aus der Sitz- oder Liegefläche gleitet eine vollständig KI-generierte Frau heraus. Jeder Protagonist ist individuell gestaltet, während die Produkte real gefilmt sind.

Die Kampagne unterscheidet sich laut einer Mitteilung vom sonst üblichen Herbstauftritt der Möbelbranche. Künstliche Intelligenz verbindet dabei reales Drehmaterial mit digitaler Erweiterung.

Die Spots laufen seit Dienstag schweizweit im TV und auf digitalen Kanälen. (pd/cbe)