Y&R Wunderman: Messerscharfer Neukunde im Portfolio

Die Agentur an der Hardturmstrasse erweitert ihr Kundenportfolio um eine der bekanntesten globalen Schweizer Marken: Nachdem sich Y&R Wunderman im Auswahlverfahren gegen die nationale und internationale Konkurrenz durchsetzen konnte, betreut die Agentur ab sofort die Marke Victorinox.

«Y&R Wunderman hat uns mit einem tiefgreifenden Markenverständnis, der Modern-Campaigning-Philosophie sowie dem Zusammenspiel aller Disziplinen und den darauf aufbauenden, unkonventionellen Lösungsansätzen für unsere Kommunikations-Herausforderungen überzeugt», wird Veronika Elsener, Marketingleiterin des Familienunternehmens, in einer Mitteilung zitiert. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Marke für den Kunden relevanter und die Kommunikation konsistenter zu machen.

Zu diesem Zweck werden zunächst die gesamte Off- und Online-Customer-Journey sowie die Key-Brand-Design-Elemente nach strategischen Gesichtspunkten analysiert und daraus resultierend, die Kommunikation ausgerichtet, wie es weiter heisst.

Bei Y&R Wunderman freut man sich laut Mitteilung «riesig» über den neuen Kunden aus Ibach. «Es ist immer etwas Besonderes, wenn man eine ikonische Marke wie Victorinox, die weit über die Landesgrenzen hinaus geschätzt wird, kommunikativ in die Zukunft begleiten darf», so Managing Director Yvan Piccinno. «Dabei ist es wichtig, die Kommunikation zum Endkonsument in einem globalen Kontext ganzheitlich zu modernisieren, ohne dabei die verlässlichen, traditionellen Werte zu verlieren.»

Die Partnerschaft basiert auf dem Co-Creation-Prinzip, was bei Y&R Wunderman bereits seit Jahren sowohl die enge Zusammenarbeit zwischen den eigenen Departments wie Strategie, Beratung, Kreation und Technologie umfasst, als auch die mit dem Kunden selbst.

Erste Ergebnisse sind demnächst auf allen Medien weltweit zu sehen.

Verantwortlich bei Victorinox: Veronika Elsener (Chief Marketing Officer), Cornelius Meyer (Head of Global Brand Marketing), Barbara Schweizer, Monika Hediger; verantwortlich bei Y&R Wunderman: Swen Morath (Chief Creative Director), Annette Häcki (Creative Director), Pirmin Wyss (Strategic Planner), Sonja Gross (Art Director), Andrei Vid (Art Director), Kerstin Schnyder (Group Account Director), Yael Cohen (Channel Manager), Marcel Berberich (Technology Director), Julia Staub (Senior Texterin), Winfried Schneider (Texter), Günter Stöcker (Head of Data & Analytics). (pd/cbe)