Kernbrand: Mia wirbt im Video für die E-Steuererklärung

Mit dem Slogan «Mach’s eifach!» wirbt das Kantonale Steueramt St. Gallen seit Kurzem für die elektronische Steuererklärung «eTaxes» und zielt dabei speziell auf junge Erwachsene ab. Die St. Galler Markenagentur Kernbrand hat das Projekt lanciert.

Rund 8'000 Personen jährlich reichen im Kanton St. Gallen ihre Steuererklärung nicht ein. Um diesem Trend Paroli zu bieten, wurde das Projekt «Mach’s eifach!» von der Kantonalen Steuerverwaltung St. Gallen ins Leben gerufen.

Für die Konzeption, Realisation und Teile der Vermarktung wurde die St. Galler Markenagentur Kernbrand beauftragt. In enger Zusammenarbeit mit einem kleinen Team des Kantonalen Steueramtes St. Gallen wurde ein innovatives Konzept erarbeitet, das insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene anspricht und auf einer gemeinsamen sprachlichen Ebene abholt. Dies schreibt Kernbrand in einer Mitteilung.

Kernstück bildet die Website machs-eifach.ch, die mit einem erfrischend unkomplizierten Erscheinungsbild auf das Thema Steuern eingehen und Fragen dazu in einfachen und gut verständlichen Erklärvideos zu beantworten will. Für individuelle Fragen und besondere Spezialfälle steht ausserdem ein Live-Chat als Pilotversuch zur Verfügung, der werktags von 8 bis 22 Uhr und an den Wochenenden jeweils von 14 bis 20 Uhr besetzt ist.

Im Rahmen der Vermarktung der Website, aber auch um die gewünschte Zielgruppe in sympathischer Art und Weise aufmerksam zu machen, wurde ein knapp fünfminütiger Imagefilm produziert mit «Mia» in der Hauptrolle (gespielt von «Wendy Güntensperger», Shootingstar aus Rapperswil SG, bekannt aus der ARD-Sendung «WaPo Bodensee»).

Sie stellt sich darin unterschiedlichen Herausforderungen des alltäglichen Lebens und überwindet sich dabei immer wieder aufs Neue. Die vermittelte Botschaft ist klar: «Überwinde dich und fülle deine Steuererklärung einfach aus.» (pd/eh)