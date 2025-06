Publiziert am 30.06.2025

Miele Schweiz nutzt seine Partnerschaft mit der Uefa Women's Euro 2025 für eine umfassende Werbekampagne. Die Kampagne mit dem Slogan «Immer Besser. Auf und neben dem Platz» hat die Zürcher Werbeagentur Streuplan entwickelt, wie sie am Montag mitteilte. Sie umfasst Fernsehwerbung, Werbung in sozialen Medien, Verkaufsförderung am Verkaufsort sowie Aktionen in den Fanzonen.













Ein Werbespot der Nati-Spielerin Naomi Luyet und Johan Djourou, sportlicher Koordinator des Frauen-Nationalteams, bildet den Kern der Kampagne. Der Spot verbindet sportliche Bilder mit Produktwerbung und soll den Bezug zwischen Alltag und Leistung herstellen.



In den Verkaufsstellen wird die Kampagne mit Rasenflächen, Fussbällen und Aufstellern umgesetzt. Ein Gewinnspiel mit über 250'000 Rubbellosen ergänzt die Verkaufsförderung. Kunden können Preise im Wert von 20'000 Franken gewinnen.



Die Miele-Erlebniszentren in Crissier und Spreitenbach wurden vorübergehend umgestaltet. Besucher finden dort Kunstrasenflächen, das EM-Maskottchen Maddli und Werbeflächen vor. Die Tischfussball-Weltmeisterin Cindy Kubiatowicz lud an zwei Tagen zu Spielen ein.



Weitere Werbeformen sind Anzeigen in sozialen Medien, Strassenbahnwerbung in Zürich und Genf sowie Beilagen bei Onlinehändler Galaxus. Eine eigene Webseite führt die verschiedenen Kampagnenteile zusammen.



«Diese Partnerschaft ist für uns wichtig. Wir wollen nicht nur dabei sein, sondern aktiv teilnehmen», sagte Cristian Vaccariello, Leiter Markenkommunikation bei Miele Schweiz. Das Turnier biete eine Plattform, um Technik, Markenwerte und Sport zu verbinden.



