Wirz: «Migileaks»-Enthüllungen bei der Migros

30’000 Anfragen pro Jahr bei der Infoline der Migros, bis zu 25’000 Anfragen für Produkte-Tests und unzählige Reviews im Netz: Kaum jemand beschäftigt sich so eingehend mit Produkten wie die Kundinnen und Kunden der Migros, heisst es in einer Mitteilung am Montag.

Ihnen gewährt die Detailhändlerin darum neue Einblicke in die Herstellung einiger Lieblingsprodukte – und veröffentlicht online deren Zutatenlisten samt Mengenangaben. Die Aktion, bezeichnenderweise «Migileaks» genannt, wurde in enger Zusammenarbeit mit der M-Industrie realisiert: Die sonst streng vertraulichen Angaben werden genau so in den Produktionsbetrieben eingesetzt.







Beworben werden die Enthüllungen mit einer Reihe von TV- und Online-Spots direkt aus der M-Industrie. Darin hinterfragen die Mitarbeitenden die Veröffentlichung der Geheimzutaten oder kürzen das Leak wo immer möglich ab. Die selbstironischen Clips werden so zu Teasern für die Migileaks-Website.







Auch die anderen Werbemittel wie Megaposter, Inserate und Display Ads künden das Leaken der Geheimzutaten an – oder listen diese direkt auf. Detaillierter wird es nur auf dem Hub der Kampagne. Hier finden sich die veröffentlichten Zutatenlisten sowie die passenden Rezepte fürs Nachkochen zuhause. Kopieren ist hier nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht: Einige Eigenkreationen werden sogar mit einem Preis ausgezeichnet.

