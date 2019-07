Der diesjährige Auftritt soll die Bekanntheit der Bank im Firmengeschäft weiter ausbauen und auf neue Segmente ausweiten. So schreibt es Ogilvy, die federführende Agentur, in einer Mitteilung. Ein zentraler Fokus liege dabei auf der digitalen Weiterführung der Kampagne. Mit einem umfassenden digitalen Auftritt sollen die potentiellen Kunden massgeschneidert in zielgruppen-affinen Umfeldern angesprochen werden. Dabei werden verschiedene Sujets und Botschaften mittels A-/B-Testing ausgespielt und optimiert. Die Inhalte werden anschliessend auf der Website der Bank konkretisiert.

Für die aktuelle Kampagne wurden die Aussagen zu den Kernsegmenten weiter geschärft, zusätzliche Branchen in piktographischer Art aufgriffen und spezifische Dienstleistungen wie der Online-Leasingrechner integriert. Neben übergreifenden Sujets für sämtliche Branchen umfasst die Kampagne weiterhin Sujets, die gezielt einzelne, relevante Kundensegmente wie Ärzte, Zahnärzte und Immobilien- respektive Bauunternehmen ansprechen. (pd/eh)