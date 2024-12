Publiziert am 17.12.2024

Gemäss einer Medienmitteilung betont Andreas Lehr, Marketingleiter der Migros Basel, die Bedeutung regionaler Produkte für das Unternehmen. Lahr hebt hervor, dass viele Artikel direkt in den Hausbäckereien oder in der Cuisine, beziehungsweise Pâtisserie artisanale in Münchenstein hergestellt werden. Dies ermögliche es, frische, handgemachte Speisen anzubieten.

Wie bereits in früheren Kampagnen treten Mitarbeitende der Genossenschaft als Protagonisten auf und stellen ihre persönlichen Favoriten aus dem Adventssortiment vor.













Die Weihnachtskampagne wurde in Zusammenarbeit mit dem freien Texter und Konzepter Dieter Boller entwickelt. Sie umfasst Inserate, Plakate und digitale Werbemittel, die bis kurz vor den Feiertagen im Grossraum Basel zu sehen sein werden. Die Kampagne folgt auf eine ähnlich konzipierte Sommerkampagne und setzt die Strategie fort, die regionale Verbundenheit des Unternehmens zu betonen. (pd/nil) Die Weihnachtskampagne wurde in Zusammenarbeit mit dem freien Texter und Konzepter Dieter Boller entwickelt. Sie umfasst Inserate, Plakate und digitale Werbemittel, die bis kurz vor den Feiertagen im Grossraum Basel zu sehen sein werden. Die Kampagne folgt auf eine ähnlich konzipierte Sommerkampagne und setzt die Strategie fort, die regionale Verbundenheit des Unternehmens zu betonen. (pd/nil)