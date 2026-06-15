Realisiert hat die Kampagne die Agentur Wirz. Statt heroischer Sportbilder inszeniert sie den Detailhändler als das, was er laut Mitteilung am besten kann: «Expertin für den Schweizer Alltag» zu sein – auch wenn dieser gerade kollektiv dem Fussball verfällt. Die drei publizierten Spots verlegen die WM-Euphorie konsequent in die Filialen.
Zu sehen ist die Kampagne ab sofort im TV und online – unter anderem in den neuen Trinkpausen-Werbeblöcken. Diese sind ein Novum: Die FIFA lässt die Spiele in jeder Halbzeit für rund drei Minuten unterbrechen und erlaubt den Sendern, in dieser Zeit Werbung zu schalten. Das SRF nutzt die Gelegenheit für kurze Einzelspots und stuft die Slots als besonders gefragt ein; laut Branchenberichten gehören sie zu den teuersten Werbeplätzen des ganzen Turniers. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Migros Supermarkt AG: Rémy Müller (Leiter Marketing & Kommunikation), Frédéric Zürcher (Bereichsleiter Campaigning & Sponsoring), Désirée Strassmann (Abteilungsleiterin Campaigning), Siegrun Krayer (Projektleitung Campaigning), Erasmo Palomba (Creative Producer), Simone Blaser (Leiterin Media); verantwortlich bei Wirz Group: Jan Kempter, Jannic Mascello, Josephine Jeangeunin, Morris Lötscher, Julia Mutter, Yussef Serrat; verantwortlich bei Produktion: Navada GmbH (Filmproduktion), Mariska van Lavieren (Executive Producer), Yanik Zollinger (Director), Tim Holder (DOP), Natascha Imfeld (1st AD), Laura Šerić (PA), Elia Quadri (Key Gaffer), Anna Maria Bühlmann (Sound) Marlise Isler (Art & Styling), Mira Luna Berclaz (HMU).