Publiziert am 15.06.2026

Realisiert hat die Kampagne die Agentur Wirz. Statt heroischer Sportbilder inszeniert sie den Detailhändler als das, was er laut Mitteilung am besten kann: «Expertin für den Schweizer Alltag» zu sein – auch wenn dieser gerade kollektiv dem Fussball verfällt. Die drei publizierten Spots verlegen die WM-Euphorie konsequent in die Filialen.

Zu sehen ist die Kampagne ab sofort im TV und online – unter anderem in den neuen Trinkpausen-Werbeblöcken. Diese sind ein Novum: Die FIFA lässt die Spiele in jeder Halbzeit für rund drei Minuten unterbrechen und erlaubt den Sendern, in dieser Zeit Werbung zu schalten. Das SRF nutzt die Gelegenheit für kurze Einzelspots und stuft die Slots als besonders gefragt ein; laut Branchenberichten gehören sie zu den teuersten Werbeplätzen des ganzen Turniers. (pd/nil)







