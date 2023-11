Weihnachtskampagnen: Migros holt Wichtel Finn zurück

Die Adventszeit rückt näher und in den nächsten Tagen werden die Weihnachtskampagnen der Detailhändler Migros und Coop erwartet. Bei der Migros dürfte es am Freitag soweit sein, wie auf dem Instagram-Kanal der veranwortlichen Agentur Wirz zu sehen ist. Der Post zeigt eine Migros-Kasse in der Nacht, plötzlich blinkt ein rotes Licht aus der Scannerbox auf und ein bekannter Ton erklingt: «Miip».

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von WIRZ (@wirz_group)



«Der Migros-Wichtel Finn ist zurück», titelt der Blick in einem Onlineartikel am Dienstag. Die Medienstelle sagt gegenüber der Zeitung: «Lassen Sie sich überraschen. Am kommenden Freitag erfahren Sie mehr über die Weihnachtskampagne der Migros.»

Die Migros hat den Weihnachtswichtel Finn im Jahr 2017 eingeführt (persoenlich.com berichtete) – und ihn nach dem Grosserfolg ein Jahr später auf die Suche nach seinen Eltern geschickt. Im Interview mit persoenlich.com sagte Livio Dainese, Co-CEO und Kreativchef von Wirz, damals: «Die Schweiz ist noch nicht fertig mit Finn.» Damit hatte er wohl recht. (wid)