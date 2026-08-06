Publiziert am 06.08.2026

Die Migros bringt ihre im Frühling eingeführten Mimigs-Figuren erstmals in Hörspielform in die Filialen. Seit dem 6. August und noch bis am 16. September läuft die Sammelpromotion «Story Mania»: Pro 20 Franken Einkaufswert gibt es einen Sticker oder einen digitalen Stempel in der Migros-App, 15 davon füllen eine Sammelkarte. Eingelöst wird sie gegen einen von sechs Pocket Tonies, die exklusiv für die Aktion produziert wurden und auf der Toniebox 1 und 2 laufen. Volle Karten können bis am 23. September eingetauscht werden. Die Hörspiele liegen auf Mundart, Französisch und Italienisch vor. Partner ist der deutsche Toniebox-Hersteller Tonies.

Die Kampagne dazu stammt von Wirz. Während statische Werbemittel die Figuren mit ihren jeweiligen Hörspielen zeigen, übersetzt der 20-Sekunden-TV-Spot die Funktionsweise der Box in eine Bildidee: Die Pocket Tonies verwandeln sich in die Mimigs. Ausgespielt wird die Kampagne laut Mitteilung über TV, Onlinevideo, DOOH, Social Media, Display Ads, Print und Massnahmen am Verkaufspunkt.

Entwickelt wurden die Mimigs von der Kreativagentur F/E. Die sechs Figuren, die als Duos aus Kind und Tier auftreten, lösten im April die Lilibiggs als Migros-Familienwelt ab (persoenlich.com berichtete). Die «Story Mania» folgt ihrerseits auf die Playmobil Mania, die der Detailhändler zwei Jahre lang durchführte. (pd/nil)