F/E: Tschüss Lilibiggs, jetzt kommen die Mimigs

Publiziert am 22.04.2026

Die Migros führt eine neue Markenwelt für Familien ein: Mit den «Mimigs» präsentiert der Detailhändler ab April sechs eigens entwickelte Figuren, die schweizweit in Filialen, der Klubschule und ab Sommer auch in den Migros-Restaurants Einzug halten werden. Sie lösen damit die bisherigen Lilibiggs ab.

Entwickelt wurden die Charaktere von der Kreativagentur F/E, teilt diese mit. Im Mittelpunkt steht bewusst keine Einzelfigur, sondern eine Freundesgruppe: Sechs Figuren mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und Superkräften treten jeweils als Duo aus Kind und Tier auf und starten von ihrem Baumhaus in der fiktiven Welt «Mimondo» aus gemeinsame Abenteuer.

«Mit den Mimigs wollten wir eine Welt schaffen, in der sich Familien wiederfinden und die sie gemeinsam erleben können», erklärt Nuria McCrea-Grifoll, Programmleitung Familien bei der Migros Supermarkt AG.

Zum Launch erscheint ein 26-seitiges Heft mit Geschichten, Rätseln und Bastelideen. Zusätzlich werden die Figuren auf Mal- und Bastelbögen sowie in weiteren Inhalten der Klubschule erlebbar gemacht.

Die Mimigs seien als langfristige Erlebniswelt angelegt, heisst es weiter. Inhalte und Anwendungen könnten laufend ergänzt werden. Nach rund einem Jahr Entwicklungszeit startet der Roll-out nun im April. (pd/spo)