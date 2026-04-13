Publiziert am 13.04.2026

Die Kampagne richtet sich an junge Menschen im Berufs- und Studienwahlalter und greift dabei ein zentrales Problem der Branche auf: Die Ingenieur- und Planungsberufe bieten zwar vielfältige Bildungs- und Karrierewege, doch genau diese Breite macht das Feld für Aussenstehende schwer fassbar. Entwikelt wurde sie von den Agenturen Diff und Kornflex, teilen diese mit.

Den Auftakt bildete eine analoge Massnahme: ein haptisches Kartenset namens «House of Engineering», dessen Karten sich ineinanderstecken lassen und so physisch eine eigene Welt entstehen lassen. Die Karten vermitteln dabei Einblicke in konkrete Tätigkeiten, benötigte Kompetenzen sowie gesellschaftliche Relevanz und Zukunftsperspektiven der Branche.





In einer zweiten Phase wurde die Kampagne in den digitalen Raum überführt. Die Leitidee «Bau deine Welt in echt» überträgt die Logik von Games – gestalten, entwickeln, erschaffen – auf reale Berufsrealitäten. Als verbindendes Element fungiert das Brand Face Daniel Kello, der in einem visuell an Gaming-Welten angelehnten Setting direkt in die Kamera spricht. Die Kombination aus realer Person und virtueller Ästhetik soll Aufmerksamkeit und Wiedererkennung gleichermassen stärken.

Ausgespielt wird die Kampagne über Social Media, digitale Werbung, öffentliche Verkehrsmittel sowie eine eigens eingerichtete Landingpage auf der Website von suisse.ing. Alleine auf TikTok konnten die Videos über 2 Millionen Views und über 10'000 Klicks auf die Landingpage generieren, schreiben die Agenturen weiter.

Der Gaming-Ansatz soll einen niederschwelligen Zugang zu einem Berufsfeld schaffen, das in der öffentlichen Wahrnehmung oft als abstrakt gilt – und die Branche bei einer Zielgruppe positionieren, die Ingenieurberufe bislang kaum auf dem Radar hat. (pd/spo)