04.05.2026

Rembrand

Minor-Kampagne geht in die nächste Runde

Die St. Galler Werbeagentur Rembrand setzt die Kampagne «Der Moment gehört dir» für den Schokoladenriegel von Maestrani fort und weitet sie auf neue Kanäle aus.
Publiziert am 04.05.2026

Drei Filmformate bilden den Kern der Fortsetzung. Sie zeigen Minor in Alltagssituationen – berufliche Meilensteine, private Highlights, gemeinsame Erlebnisse. Die Spots werden über Plakat- und Digitalwerbung sowie Banner und Social-Content verlängert. Die Werbeagentur Rembrand verantwortet gemäss einer Medienmitteilung die integrierte Umsetzung über alle Kanäle.

Inhaltlich setzt die Kampagne auf Genussmomente als emotionalen Ankerpunkt. Rembrand-CEO Andreas Felder erklärt, Minor solle «in konkreten Situationen Bedeutung» gewinnen – als «ein kleines Stück Schweizer Glück für jeden Moment».

Die Kampagne solle die Marke im Alltag der Zielgruppe verankern und ihre Differenzierung im Wettbewerb stärken, teilt Rembrand weiter mit. (pd/nil)

Credits

Verantwortlich bei Maestrani: Roger Marquart (Brand Communications Lead), Valentin Haag (Head of Marketing); verantwortlich bei Rembrand: Bettina Egger (Strategie, Beratung), Jörg Stöckigt (Strategie, CD), Ladina Bosshart (Grafik), Pascale Engetschwiler (Interactive Media Design), Neila Räss (DTP); Produktion: Studio Ignatov, Denis Ignatov & Justus Ulrich.


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE