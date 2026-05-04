Drei Filmformate bilden den Kern der Fortsetzung. Sie zeigen Minor in Alltagssituationen – berufliche Meilensteine, private Highlights, gemeinsame Erlebnisse. Die Spots werden über Plakat- und Digitalwerbung sowie Banner und Social-Content verlängert. Die Werbeagentur Rembrand verantwortet gemäss einer Medienmitteilung die integrierte Umsetzung über alle Kanäle.
Inhaltlich setzt die Kampagne auf Genussmomente als emotionalen Ankerpunkt. Rembrand-CEO Andreas Felder erklärt, Minor solle «in konkreten Situationen Bedeutung» gewinnen – als «ein kleines Stück Schweizer Glück für jeden Moment».
Die Kampagne solle die Marke im Alltag der Zielgruppe verankern und ihre Differenzierung im Wettbewerb stärken, teilt Rembrand weiter mit. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Maestrani: Roger Marquart (Brand Communications Lead), Valentin Haag (Head of Marketing); verantwortlich bei Rembrand: Bettina Egger (Strategie, Beratung), Jörg Stöckigt (Strategie, CD), Ladina Bosshart (Grafik), Pascale Engetschwiler (Interactive Media Design), Neila Räss (DTP); Produktion: Studio Ignatov, Denis Ignatov & Justus Ulrich.