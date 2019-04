Für Ostern 2019 wurde nicht einfach Offline adaptiert, sondern eine umfassende digitale Welt erschaffen: Y&R Wunderman hat mit der «Mission Superostern» eine Erlebniswelt entwickelt, die das umfangreiche Osterangebot der Migros – von Deko und Basteln über Rezepte und Schoggi bis hin zu Sammelpromo und Aktionen – digital vereint, wie es in einer Mitteilung heisst.



Das Ziel für die Teilnehmenden ist, Ostern superschön, superfein, supersüss, superherzig und supergünstig zu machen. Um seine persönlichen Superostern zu erreichen, gilt es jede Woche grosse und kleine Aufgaben rund um das Osterangebot der Migros zu lösen: es wird gebastelt, gezeichnet, gerätselt, gewünscht, gebacken, gespielt, betoniert, probiert, versteckt, dekoriert, fotografiert und mehr. Neben jeder Menge Inspiration und Unterhaltung winken Preise im Gesamtwert von 10'000 Franken.



So dürfen zum Beispiel die Gewinner der «Mission Superostern: Schoggification» ihr liebstes Migros-Produkt bei Chocolat Frey in Osterhasenschokolade verwandeln. Und wer bei der «Mission Superostern: Superostertorte» eine Torte zeichnet, kann sein Meisterwerk von Migusto als echte Torte gebacken gewinnen – passend zu den Superkräften der Superhäslis aus der Migros-Osterkampagne.

Entlang der Customer Journey wurden 20 Missionen entwickelt, die in allen digitalen Kanälen sowie in verschiedenen digitalen Eigenmedien und in den sozialen Netzwerken beworben werden. Alle Massnahmen führen die Kunden auf die Plattform migros.ch/ostern, wo sie immer wieder von relevanten und unterhaltsamen neuen Inhalten abgeholt werden.



Möglich wurde die bislang grösste digitale Osterkampagne der Migros dank Co-Creation: innerhalb von Y&R Wunderman, wo Kreation, Strategie, Technologie und Data Science intensiv zusammenarbeiten, in enger Abstimmung mit dem Migros Digital Ostern Team sowie mit den Teams von Migusto, Migros Do it + Garden, Famigros und Migros Sélection. Des Weiteren mit der Agentur Wirz, aus deren Feder die klassische Kampagne rund um Superostern und die Superhäsli-Sammelpromo stammen, sowie mit den Agenturen Cosmas GmbH und Aperto.

Verantwortlich beim Migros-Genossenschafts-Bund: Antonia Wenk (Projektleiterin Mobile Marketing), Sergio Pintadu (PL Digital Campaigning & Promotions) Barbara Stauffer (Senior PL Themenschwerpunkte), Salome Koller (Junior PL Themenschwerpunkte), Christina Gelmi (Kampagnenleiterin), Manuel Schmid (Projektleiter Promotionen & Aktivierung), Simone Blaser (Senior Projektleiterin Media); verantwortlich bei Y&R Wunderman: Swen Morath (CCO), Annette Häcki (CD), Susanne Weeber (AD), Julia Staub, Christoph Schäfer (Text), Sebastian Eppler (Grafik), Pirmin Wyss (Strategie), Yael Cohen (Social Media), Matthias Meier (UX/UI), An Le, Raphael Tucev (Programmierung), Stéphanie Bertschi, Anita Roll, Alain Bachmann (Beratung). (pd/cbe)