Es gibt viele Arten, in der Gesellschaft auf wichtige oder persönliche Themen und Ansichten aufmerksam zu machen – Sticker kleben ist eine davon. In der neuen Kampagne für beobachter.ch, bedient sich die Agentur Family dieser Kommunikationsform auf ungesehene Weise. Durch die einzigartige und flexible Umsetzung hat der Kunde die Möglichkeit, mit cleveren Headlines und auffallenden Sticker-Designs über Jahre hinweg für Aufmerksamkeit zu sorgen. Dabei ist es sogar möglich, mit der Comic Sans auf ansprechende Weise Werbung zu machen, wie die Agentur grad selbst beweist.













Der Fokus der Kampagne liegt auf beobachter.ch. Alle Key-Visuals sind mit Artikeln auf einer dazugehörigen Landingpage verlinkt. Dank dieser direkten Verbindung zu den Leseproben bzw. dem Produkt wird vermittelt, dass der Beobachter, mit überparteilichem, juristischem und aufrichtigem Journalismus über gesellschaftlich relevante Themen berichtet, den Leuten mit kompetenter persönlicher Beratung zur Seite steht und bei Bedarf auch aktiv für eine solidarischere Gesellschaft einsteht.



Die erste Welle der 360°-Kampagne ist ab sofort in der ganzen Deutschschweiz zu sehen. Sie umfasst nebst klassischen Werbemitteln wie Plakaten, Inseraten, Spots und weiteren Umsetzungen auch programmatische Digital- und Social-Ads entlang des Marketing-Funnels.



Verantwortlich bei Beobachter: Danijela Erni (Leiterin Marketing), Petra Troxler (Digital Marketing & Product Manager), Ilaria Menna (Productmarketing Managerin), Oliver Fuchs (Projektleiter Mitgliederkommunikation) verantwortlich bei Family: Claudio Catrambone, Jan Walser, Hanja Heuss, Severin Binkert, Marc Ambühl, Anina Trachsler; Strategie: Sandro Breu; Fotografie: Per Kasch; Postproduction: Jonas Ellerbrock. (pd/nil)

Die Grundidee der Kampagne lautet: «Der Beobachter ordnet ein, was die Gesellschaft bewegt». Sie basiert auf der, von der Agentur, in Zusammenarbeit mit dem Kunden erarbeiteten, strategischen Positionierung und dem entwickelten Golden Circle, rund um das Why: «Wir sind eine Gemeinschaft zur Stärkung einer gerechten Gesellschaft».