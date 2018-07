KSP: Mit dem Oldtimerboot auf den Zürichsee

Die «Hanalei II» ist ein zweisitziges Motorboot aus Holz, das 1952 in der Werft Faul in Horgen gebaut wurde. 2019 soll sie zurück auf den See und einen Hafenplatz in der Stadt Zürich erhalten. Für die Restauration ist die Stiftung auf Unterstützung angewiesen, wie es in einer Mitteilung von KSP Krieg Schlupp Partner heisst.

Dabei würden Unterstützerinnen und Unterstützer von attraktiven Gegenleistungen profitieren, heisst es. Da die Boote der Stiftung im Mobility-System betrieben werden, können diverse Ausfahrten genossen werden. Mit einem entsprechenden Bootsführerschein kann man sogar Kapitän der «Hanalei II» werden!

Herzstück der Kampagne auf Social Media und dem Crowdfunding auf wemakeit.com ist der bei KSP inhouse produzierte Film mit dem Schlager «Seemann» von Lolita aus dem Jahr 1960.

Die «Hanalei II» kann zur Zeit live besichtigt werden bei The Apartment Store an der Löwenstrasse 1 in Zürich.

Verantwortlich bei der Stiftung HZB: Roger Staub (Präsident Stiftung Historische Zürichseeboote HZB); verantwortlich bei KSP Krieg Schlupp Partner: Michelle Mancina, Nico Kesper, Rahel Habersaat (Crowdfunding und Social Media), Simon Kaserer, Luc Kämpfen, Michelle Mancina, Nico Kesper, (KSP Content367), Uwe Schlupp (Gesamtverantwortung). (pd/cbe)