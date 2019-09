Nemuk: Mit geröteter Nase zum Lieblingswein

Der kürzlich lancierte Online-Weinberater von Denner verschafft Abhilfe beim richtigen Kombinieren von Speis und Trank. Für jeden Gang schlage er passenden Weine vor – inklusive Mengenempfehlung gemäss Anzahl der angegebenen Personen, schreibt die verantwortlich Agentur Nemuk in einer Mitteilung.

Zur Bekanntmachung im Web hat Nemuk drei animierte Videospots realisiert. Die Kurzfilme zeigten die Benefits des Weinberaters verpackt in drei witzige Geschichten rund um dilettante Weinschmecker, Diogenes himself sowie einem verrückten Professor, heisst es in der Mitteilung weiter.







Im Unterschied zu dieser bunten Protagonistentruppe kommt man dank dem Weinberater von Denner als Weinliebhaber ganz ohne Komplikationen für jedes Essen zum passenden Wein.

Die drei Spots bewerben den Weinberater auf den Social Mediakanälen Facebook und Youtube über mehrere Monate hinweg. Den ersten der drei Filme gibts hier zu sehen:

Verantwortlich bei Denner: Lucia Bolli, Grazia Grassi; verantwortlich bei Nemuk: Thierry Figini (Konzept, Drehbuch, Projektleitung). Text: Tom Zürcher. Illustration, Ton & Animation: Robin Bushell (pd/wid)