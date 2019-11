Die neue Säbelsäge SR 30-A36 bringt auch im Akkubetrieb die volle Leistung und mit dem passenden Sägeblatt durchtrennt sie alle Materialien in einem Zug, wie es in einer Mitteilung heisst. So sorge sie für deutlich mehr Produktivität und Effizienz auf der Baustelle, so das Lichtensteiner Unternehmen Hilti. Die Kampagne der Werbe- und Designagentur Rosarot zielt darauf ab, den Polier auf Schweizer Baustellen die Säbelsäge im Hilti Store testen zu lassen und sich so von den Vorzügen zu überzeugen.





Mit einem Key-Visual rief Rosarot dazu auf, bei einem Wettbewerb am POS «Schweizer Säbelsäge Meister» zu werden. Wer am schnellsten durch alle Materialien sägte, gewann eine Säbelsäge. Rosarot verfasste sowohl On- wie Offline-Massnahmen wie Social Media Ads aus Stories, animierte Link-Ads sowie POS-Plakate aber auch Flyer und Sticker als Beilage zu den täglichen Bestellungen für die Baustellen. Zudem erstellte Rosarot Content für die Landingpage, auf der alle Informationen zum Produkt aufgezeigt wurden. (pd/lol)