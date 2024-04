Swiss Out of Home Award: Mit hochkarätiger Jury in die zweite Runde

Nach der erstmaligen Durchführung im vergangenen Herbst findet der Kreativwettbewerb auch in diesem Jahr statt. Herausragende Aussenwerbung, spannende Fachthemen sowie Glanz und Glamour verspreche die Verleihung «Swiss Out of Home Awards», schreibt der Verbands Aussenwerbung Schweiz in einer Medienmitteilung.

«Die unabhängige Fachjury garantiert eine objektive und professionelle Bewertung der eingereichten Kampagnen», wird Christian Brändle, Jurypräsident und Direktor Museum für Gestaltung Zürich, in der Mitteilung zitiert. Prämiert würden nur Arbeiten, welche durch erstklassige Umsetzung, neue digitale Standards oder mutige Ideen überzeugen, so Brändle weiter.

Die breit abgestützte, mehrsprachige und wechselnd zusammengesetzte Jury besteht aus 14 Fachleuten aus Kultur, Agenturen und Kreativen, Mediaplanung sowie der auftraggebenden Wirtschaft (siehe unten). Sie kürt die besten Out of Home Kampagnen des Jahres der Schweiz. Neue Mitglieder 2024 sind Nathalie Diethelm, Lukas Dittmer und Julian Stauffer. (pd/nil)