Visualpark: Mit Humor gegen eiskalte Stubenböden

Rohrinnensanierungen stellt für Naef Group einen Bereich dar, in dem sie wachsen möchte. Zur Unterstützung dazu hat Visualpark fünf TV-Spots gedreht, die die Problemfelder kalte Böden und Rostwasser aufnehmen. Dabei wollten die Verantwortlichen nicht den «Calgon-Drohfinger auspacken», sie wie in einer Mitteilung schreiben. Im Gegenteil: Mit humorvollen Situationen, die entstehen, wenn ein Boden eiskalt wird oder ein Leitungsrohr Rost- statt Hahnenwasser sprudeln lässt. So lassen sich Bewohnerinnen und Bewohner von eiskalten Böden nicht aus der Ruhe bringen und spielen gerne eine Partie Curling, einen Eishockeymatch oder drehen eine Pirouette aufs Wohnzimmereis.

Mit wundersamen Momenten geht es bei den Spots zum Thema Rostwasser zu. Wer bräunliches Wasser vorgesetzt bekommt, soll sofort, merken dass die Naef Group wohl bald zu kontaktieren ist. Das gilt für Mensch genauso wie für Haustier.





Zu sehen sind die Bodenheizungsfilme diesen Winter. Die Ausstrahlung der Trinkwasser-Spots erfolgt im Frühjahr. Einsatz: auf Lokalsendern in der Deutsch- und Westschweiz, auf diversen social Media-Kanälen sowie im Kino.

Verantwortlich für Naef Group: Ramon Näf (Geschäftsführer), Moritz Schlanke (Marketing und PR); verantwortlich für Visualpark: Thomas Ammann (Konzept/Text), Alex Kleinberger (Regie), Alex Biondi (Produktionsleitung), Manuel Häfele (Kamera), Randy Looser (Ausstattung), Guter Ton (Tonstudio), Simon Gasser (Sounddesign), Patrischa Freuler (Coloristin), Marc Partysan (Rotoskoping). (pd/eh)