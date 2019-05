Mit «Intelligent Digital» will PwC sicherstellen, dass Unternehmen mit ihren digitalen Transformationsprojekten nicht nur beschäftigt sind, sondern im Geschäft bleiben. «Dank ihrem unternehmerischen Verständnis und dem Zusammenspiel von Technik, Mensch und Geschäftsprozessen möchte PwC für Schweizer Unternehmen langfristige Wettbewerbsvorteile erschaffen, die durch digitale Lösungen erarbeitet wurden», schreibt Rod in einer Mitteilung. Die Agentur habe basierend auf dem internationalen Kampagnen-Approach Sujets für den Schweizer Unternehmensmarkt konzipiert. Mit Plakaten an den Standorten der grössten Schweizer Unternehmen und im Umfeld des Swiss Economic Forum in Interlaken – an welchem PwC als Premium Partner aktiv ist – sowie einer Reihe unterschiedlicher Online-Massnahmen sollen die Entscheidungsträger aus der Schweizer Wirtschaft von «Intelligent Digital» überzeugt werden.





