Dreifive konnte Düring als neue Kundin gewinnen und wird eine neue digitale Markenstrategie über verschiedene Kanäle im DACH-Raum umsetzen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Eine hohe Bedeutung kommt insbesondere einer kanalspezifischen Social-Media-Strategie mit entsprechend länderspezifischem Content zu. Weitere Massnahmen sind unter anderem die umfassende SEO-Begleitung der Markenwebseite inkl. Contentproduktion für die Schweiz, Deutschland und Österreich.

Dreifive entwickelte für «Durgol» eine umfassende digitale Strategie, welche auf die unterschiedliche Positionierung und den Reifegrad der Marke in den einzelnen Märkten einzahlt, sowie die lokalen Gegebenheiten zielgruppenspezifisch berücksichtigt, um mit effizienten Massnahmen messbare Erfolge zu erzielen.

Dabei soll der Brand in den Bereichen «Entkalken» und «Reinigen» gefestigt, das Produktportfolio sowie die Anwendungsgebiete bei den Konsumenten und Konsumentinnen verschiedener Altersgruppen nachhaltig verankert, aber auch neues Marktpotential genutzt werden – wobei den komplexen länderspezifischen Vertriebskanälen Rechnung getragen wird.

Umgesetzt wird die Strategie durch animierte, emotionale Werbemittel und performance-optimierte Social Media Ads sowie bedürfnis- und lösungsorientierten Website Content – passend zu den definierten Personas und Content Clustern in Bezug auf verschiedene Themen rund um ein kalkfreies und sauberes Zuhause.

Jolanda Kessler, Head of Digital Marketing Consulting bei Dreifive, lässt sich wie folgt zitieren: «Wir sind überaus glücklich, die Schweizer Traditionsmarke bei den digitalen Aktivitäten begleiten und beraten zu dürfen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.»

«Dreifive hat uns mit der Tiefe ihrer Analyse und mit ihren Konzepten überzeugt. Wir freuen uns nun, mit der neuen digitalen Strategie unsere bestehenden Kunden noch stärker an unsere Marke zu binden sowie erfolgreich neue Kunden zu gewinnen», sagt Andreas Hunte, Director Marketing, R&D, International Sales und Mitglied der Geschäftsleitung bei Düring.

Verantwortlich bei Düring: Yong-En Chau (Product Manager), Claudia Schmidt (Senior Product Manager), Andreas Hunte (Director Marketing, R&D, International Sales, Mitglied der Geschäftsleitung); verantwortlich bei Dreifive: Jolanda Kessler (Head of Digital Marketing Consulting), Marleen Albert (Head of Social Media), Pascal Schumacher (Head of Digital Advertising), Rafael Müller (Junior Digital Marketing und Analytics Consultant), Christoph Spannagel (Head of SEO), Miriam Schrepfer (Senior Consultant Content Marketing), Johannes Fröhlich (Conversion Optimization & UX Consultant), Montserrat Urbiola (Art Director), Max Müller (Junior Digital Designer), Hendrik Schraven (Digital Rich Media Solutions), Marcel Oppliger (Managing Director). (pd/lol)