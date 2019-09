Die Antwort

Mit neun Patienten-Geschichten Nähe schaffen

Beatrice und ihr bösartiger Brustkrebs, Nikolas und sein Nabelbruch oder Claudio und sein Velounfall: In der Kampagne «Mis Züri. Mis Spital.» erzählen Menschen von ihrer Behandlung in den Stadtspitälern Waid und Triemli. Die Spots sollten bewusst in die Tiefe gehen, so die Agentur.

Erzählt im Spot von seiner Narkose nach einem Nabelbruch: Der achtjährige Nikolas. (Bild: Still.)