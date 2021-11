Oft macht sich während der Vorweihnachtszeit der Weihnachtsstress breit. Das muss aber nicht sein, denn bei Aldi Suisse finde man gemäss Mitteilung alles, was man für ein perfektes Weihnachtsfest mit Freunden und der Familie brauche – ganz ohne Hektik und Stress.

Ein guter Grund für Aldi Suisse, auch dem weihnachtlichen Werberummel mit ein wenig Entspannung zu kontern. Denn, während andere mit grossem Weihnachtsfeuerwerk auftrumpfen würden, gehe es der Schweizer Detailhändler dieses Jahr ein wenig entspannter an und bringt mit drei absichtlich unspektakulären Spots angenehme Ruhe in den hektischen Werbeblock. Aber nicht ohne dabei für einen kurzen Moment für ein wohliges Gefühl von besinnlicher Weihnachtszeit zu sorgen. So wurde voll und ganz auf Musik verzichtet und die Tonebene auf den O-Ton reduziert.

Das Ergebnis sei eine hörbare Ruhe im Sounddesign, die zusammen mit einer beruhigenden Handlung für wohltuende Entspannung und mit einem fast schon meditativen Effekt für eine angenehme Entschleunigung im Werbeblock sorge.

Die Spots sind seit 15. November off- und online im Einsatz.

