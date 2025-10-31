CRK: Mit Studiengeschichten für Life Sciences

Publiziert am 31.10.2025

Die Kampagne trägt den Claim «Dein Antrieb. Deine Wirkung.» und bewirbt den Bachelorstudiengang in acht Studienrichtungen: Bioanalytik und Zellbiologie, Biotechnologie, Chemical Engineering, Chemie, Medizininformatik, Medizintechnik, Pharmatechnologie sowie Umweltwissenschaften und Technologie.

Herzstück sind laut einer Mitteilung Videos mit Studierenden als Botschafterinnen und Botschafter der einzelnen Studienrichtungen. Diese erzählen ihre persönlichen Geschichten von prägenden Momenten aus ihrer Biografie und ihrer Motivation für die Studienwahl. Die Studierenden verbinden darin ihre Erinnerungen mit ihrer gegenwärtigen Ausbildung.

Die Kampagne läuft sowohl digital als auch als Out of Home in der ganzen Nordwestschweiz, im Raum Bern und im angrenzenden Deutschland. Auf Plakaten zeigen die Studierenden Gegenstände, die sie mit ihrer beruflichen Wirkung verknüpfen und so für jede Studienrichtung ein eigenes Gesicht schaffen.

Pascale Rippstein, Leiterin Kommunikation & Marketing der Hochschule für Life Sciences FHNW, sagt: «Unsere Botschafter:innen erzählen ihre eigenen Geschichten auf authentische und inspirierende Weise, wodurch ein glaubwürdiger Bezug zu zukünftigen Studierenden entstehen soll.»

Der Campus in Muttenz bei Basel liegt im grössten Life-Sciences-Cluster Europas. Die Nähe zur Industrie, Dozentinnen und Dozenten von Industriepartnern sowie moderne Laboreinrichtungen gehören zu den Merkmalen der Hochschule. (pd/cbe)