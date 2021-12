Die Dromenta bietet Marketinglösungen und Beratung für 64 Apotheken und Drogerien in der Deutschschweiz und hat zur Verkaufsförderung den Onlineshop apothekedrogerie.ch lanciert.

Teil.ch. wurde beauftragt, den Shop zu bewerbe,, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. In einer ersten Phase hat die Zürcher Agentur ein Look&Feel- und Werbe-Konzept entwickelt, um einen einheitlichen Auftritt mit grossem Wiedererkennungseffekt zu gewährleisten. In einem ersten Flight wird das Schwergewicht auf SEO-/SEA- und Social Media-Massnahmen gelegt, wobei Google Ads, eine umfangreiche GDN-Kampagne und Facebook- und Instagram-Werbung zum Einsatz kommen. Um den Werbedruck medienübergreifend zu erhöhen, werden Inserate und Plakate ergänzend eingesetzt.







Die Werbung setzt einzelne Produkte aus dem Shop in Szene und informiert anknüpfend über das umfangreiche Shopangebot. Die individuellen Visuals zeigen mit einem Augenzwinkern Situationen, die zum jeweiligen Produkt passen. #-Headlines unterstreichen den digitalen Aspekt zum Onlineshop und schaffen es mit nur einem Schlagwort, aus einem plakativen Sujet, ein originelles Keyvisual zu machen.

Die Kampagne läuft zur Zeit und wird bis und mit 2022 weitergeführt.

Verantwortlich bei Dromenta: Markus Koch (Geschäftsführer); verantwortlich bei TEIL.CH: Alain Zeiter (Beratung), Martin Zeiter (Kreative Leitung), Tina Eggimann (Kreation) (pd/wid)