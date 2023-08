Accelleron will seine Position als unabhängiger Innovationsführer im Bereich Turbolader stärken. Ein Turbolader, auch bekannt als Turbo, ist eine Art von Kompressor, der in Verbrennungsmotoren eingesetzt wird, um die Leistung und Effizienz des Motors zu verbessern.

Die «Move Further»-Kampagne, die in Zusammenarbeit mit Serviceplan Suisse entwickelt wurde, folgt auf den im letzten Herbst veröffentlichten Imagefilm (persoenlich.com berichtete) und umfasst eine neue Serie von Print-, Out-of-Home- und Online-Visuals, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die neuen Werbeformate bauen auf der Designsprache auf, die bei der Lancierung der Marke eingeführt worden ist, um die Mitarbeitenden und Produkte von Accelleron sowie das Umfeld, in dem sie arbeiten, in Szene zu setzen.

«Menschen in den Vordergrund stellen»

«Accelleron ist als Experte für Turbolader auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette präsent», wird Micha Seger, Executive Creative Director bei Serviceplan Suisse, in der Mitteilung zitiert. «Das Unternehmen ist führend in der Forschung und Entwicklung, produziert an Standorten auf der ganzen Welt, auch in der Nähe von Baden, und bietet einen weltweiten Service innerhalb von 48 Stunden. Das ist eine aussergewöhnliche Erfolgsgeschichte, die es zu erzählen gilt. Genau wie beim Kampagnen-Film war es wichtig, einen visuellen Ansatz zu finden, der die Menschen in den Vordergrund stellt, die Acceleron möglich machen – mit ihrem Fachwissen und all dem, was sie antreibt.»

Verantwortlich bei Accelleron: Magdalena Okopska (Vice President Communications), Antonietta Allocca (Head of Brand Management and Partnership), Philip Oh (Senior Product Marketing Communications Manager); verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Pam Hügli, Raul Serrat (Gesamtverwantwortung), Peter Schäfer (Strategie), Micha Seger (Executive Creative Direction), Philipp Intlekofer (Art Direction), Henry Clarke und Joss Arnott (Text), Sylvia Kohler und Caroline Ronzani (Beratung); Produktion: Vlens Müller-Feller (Speedball Productions GmbH); Fotografie: Bo Lelewel. (pd/yk)