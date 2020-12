Die Task Force «Perspektive Berufslehre» des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) setzt sich dafür ein, dass trotz Corona-Pandemie möglichst viele Jugendliche eine Lehrstelle finden. Gleichzeitig sollen die Lehrbetriebe ihr Ausbildungsengagement aufrechterhalten, um auch in Zukunft ihren Bedarf an qualifizierten Fachkräften decken zu können.

Die Agentur Die Antwort hat in Zusammenarbeit mit Logos Kommunikation Bern sowie Komma PR Bern die schweizweite Kampagne #prolehrstellen für Lehrbetriebe realisiert, wie es in einer Mitteilung heisst. In einem ersten Schritt wurden mit Videostatements von zwölf bekannten und lokalen Unternehmern sowie einem Statement von Bundesrat Guy Parmelin dazu aufgerufen, ein Manifest für eine starke Schweiz zu unterschreiben und selber ein Statement für Lehrstellen abzugeben.



Auf prolehrstellen.ch wurden so bis jetzt mehr als 250 Unterschriften und schriftliche Statements, mehr als 120 Fotostatements und neun Videostatements von Lehrbetrieben eingereicht. Diese Beiträge wurden und werden weiterhin auf Social Media geteilt und beworben.

«Da die Betriebe den Content für unsere Posts und Werbemittel selber kreieren, haben wir ein viel höheres Engagement bei den Zielgruppen, als bei einem klassischen Vorgehen. Zudem werden die Social Media-Post jeweils in den lokalen KMU-Communities geteilt», wird Mike Schwede von Die Antwort, in der Mitteilung zitiert.

Ein weiterer Vorteil der vielen «User-generated»-Content-Pieces sei: Mit den vielfältigen Botschaften könne man mit den Zielgruppen mehrfach in Kontakt treten, ohne zu langweilen. Bis jetzt wurden nach Angaben der Agentur rund 2,5 Millionen Impressions und 1,3 Millionen Videoviews generiert. Zudem halten sich die Besucher auf dem Kampagnenhub prolehrstellen.ch mehrere Minuten darauf auf, um weitere Videos zu schauen respektive Statements zu lesen und zu teilen.

Die B2B-Kampagne läuft auf Facebook, LinkedIn, YouTube und dem Premium-Netzwerk von Converto. Der Kampagnenhub basiert auf dem Social Hub Cooala.

Kunde: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI; verantwortlich bei Die Antwort: Mike Schwede (Strategie & Konzept), Sarah Hiltebrand und rund 200 Lehrbetriebe (Kreation), Ronda Miller, Mascha Fürer (Kampagnenmanagement); verantwortlich bei Logos Kommunikation: Kathrin Kiener; verantwortlich bei Komma PR: Rolf Marti; Videocontent: Avarel Studios und Lehrbetriebe. (pd/cbe)