Dear Creative: «Miteinander» gegen Fachkräftemangel

Publiziert am 23.05.2025

Die Zürcher Agentur Dear Creative hat für die Psychiatrie Baselland (PBL) eine Employer-Branding-Kampagne unter dem Motto «Miteinander Zukunft gestalten» entwickelt. Die Kampagne zielt darauf ab, Fachkräfte im umkämpften Gesundheitsmarkt zu gewinnen und zu halten.

Dear Creative erarbeitete eine Arbeitgeberpositionierung, die auf Sinnhaftigkeit, Zusammenhalt und Entwicklungsperspektiven setzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese bildet die Basis für sämtliche HR-Kommunikation der PBL – von der Website über Stellenanzeigen bis zu Social Media.

Die Kampagne umfasst sechs Sujets mit Headlines wie «Gemeinsam. Für das, was wirklich zählt.» oder «Engagiert. Für sinnerfüllte Arbeit.». Die Bild- und Videoinhalte wurden mit echten PBL-Mitarbeitenden an Originalschauplätzen produziert.

Die Kampagne läuft regional in Printformaten im öffentlichen Verkehr, in Online-Formaten auf Plattformen wie 20 Minuten, Blick und Basler Zeitung sowie in sozialen Medien wie Instagram und LinkedIn. Die strategische Arbeitgeberpositionierung soll eine kohärente Mitarbeitererfahrung vom ersten Kontakt bis zum Arbeitsalltag schaffen. (pd/cbe)