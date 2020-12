Weltweit leben Millionen von Kindern in Not: Sie leiden an Hunger, Krieg, Gewalt, Missbrauch, den Folgen des Klimawandels – oder haben keinerlei Chancen auf Bildung. Es sind herzzerreissende Schicksale, die berühren – und dennoch in der täglichen Nachrichtenflut untergehen, heisst es in einer Mitteilung.

Glücklicherweise gebe es in der Schweiz viele Menschen, die ihre Augen vor Kindern in Not nicht verschliessen würden: Es seien die vielen Patinnen und Paten von World Vision. Mit ihrem Engagement tragen sie massgeblich dazu bei, das Leben von Kindern in Not nachhaltig zu verbessern, heisst es weiter.

Aus diesem Grund haben World Vision und Plan.Net Suisse sie zu den Heldinnen und Helden der neuen Onlinekampagne gemacht. Unter dem Motto #nichtegal legen die Patinnen und Paten dar, warum sie sich für Kinder in Not einsetzen. Die Gründe sind vielfältig – und reichen von Zwangsheirat über Hunger bis hin zum gleichen Recht auf Bildung für Mädchen und Jungen.



Die Patinnen und Paten von World Vision haben sich für die Kampagne unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Sie wurden von Plan.Net Suisse inhouse fotografiert und persönlich interviewt. So sind laut Mitteilung «16 intime Porträts» entstanden, welche die Menschen in der Schweiz dazu motivieren sollen, sich ebenfalls für Kinder in Not einzusetzen.

Die Kampagne wird via Display Ads und Social Media ausgespielt und führt auf eine eigens kreierte Landingpage. Dort kann mit ein paar wenigen Klicks das Schicksal von Kindern in Not zum Guten gewendet werden.

Verantwortlich bei World Vision: Nathalie Ohlmeyer (Online Marketing Manager); verantwortlich im Haus der Kommunikation, Plan.Net Suisse: Lorenzo Müller (Team Lead UX & Design, Fotografie), Philipp Intlekofer (Konzeption), Micha Seger (Executive Creative Director, Gesamtverantwortung); verantwortlich im Haus der Kommunikation, Serviceplan Suisse: Peter Liptak (Text), Sonia Ducu (Account Lead), Sarah Mager (Beratung). (pd/cbe)