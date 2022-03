Bold begleitet den jüngsten Spross der Rivella-Produktefamilie mit einer Kampagne beim Blitzstart. Das Rezept: Viel Koffein aus südamerikanischem Guayusa, Mate und Cascara, viele Schweizer Alpenkräuter, viel Know-how und Innovation, fertig ist Enertea by Rivella, schreibt die Agentur. Nur beim Zucker wird gespart – Chuck Norris ist schliesslich auch nicht süss.





Passend dazu braucht auch die Einführungskampagne von Bold nicht viele Worte, um ihre volle Schlagkraft zu entfalten: Mucho Energito lautet die Botschaft, die ab sofort den Teegenuss neu definiert.

Ein starker Auftritt sorgt dafür, dass das neue Produkt auch am POS nicht übersehen wird. Wer Glück hat, erhält an einem der zahlreichen Samplings sein flüssiges Power-Up für den ganzen Tag sogar in die Hand gedrückt.



Das Content-Konzept begleitet die Produktelancierung auf Social Media über mehrere Phasen hinweg von der Bekanntmachung über die Wissensvermittlung bis hin zum Aufbau der Markentreue.

Auch das digitale Campaigning für die Einführung umfasst mehrere Stufen und vermittelt mittels Videos, Bumpers und Ads kurzweilige Infos über die Hauptzutaten und Wirkungsweise von Enertea by Rivella.

Verantwortlich bei Rivella: Nicolas Hugentobler, Business Development und Gesamtprojektleitung, Rahel Burri, Marketing, Nikolas Petschen, Marketing Agentur & Produktion: Bold (pd/wid)